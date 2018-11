Due iniziative da non perdere al Teatro di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Questa settimana prosegue la promozione BLACK FRIDAY per gli spettacoli di danza.

La prossima settimana ritornano le PROVE APERTE per la stagione lirica.



Pisa. Ti sei perso il Black Friday? Hai ancora una chance al Teatro Verdi, puoi approfittare della promozione di Black Friday all’insegna della danza fino a venerdì 30 novembre.

Infatti fino al 30 novembre si potrà acquistare un biglietto per qualsiasi spettacolo della Stagione di Danza con uno speciale sconto sul prezzo intero (10,00 € anziché 16,00 €).

Grandi titoli, da Tempesta con Aterballetto a Bella Addormentata della Compagnia Nuovo Balletto di Toscana, passando da un capolavoro musicale come il Messiahaendel danzato con linguaggio moderno da Eko Dance International Project, fino alla prima nazionale per Artemis Danza, Butterfly colori proibiti, nuova lettura coreutica del capolavoro pucciniano a cura di Monica Casadei.

L’offerta è valida nel periodo indicato, fino ad esaurimento dei posti disponibili.I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente al botteghino del Teatro o tramite il servizio di biglietteria telefonica (050 941188 dal martedì al sabato ore 14-16)

Ti aspettiamo!





Il 5 e 6 dicembre prove aperte per il Dittico Buffo Napoletano, con prenotazione obbligatoria entro il 3 dicembre.

Ritornano le prove aperte al Verdi. Mancano ancora una decina di giorni al debutto del DITTICO BUFFO NAPOLETANO - La Vedova ingegnosa / Il Maestro di Scuola, due incantevoli produzioni legate alla Napoli del ‘700, ma il Teatro è nuovamente pronto ad aprirsi al pubblico per le prove aperte.

Tutti i cittadini, le associazioni del sociale, gli studenti universitari, gli operatori del turismo hanno la possibilità di accedere gratuitamente ad una prova d’assieme, prenotandosi online, per poter pregustare l’atmosfera degli spettacoli, iniziare a coglierne gli innumerevoli dettagli e apprezzarli in tutta la loro ricchezza artistica.

Le prove aperte sono calendarizzate per mercoledì 5 dicembre dalle ore 17,30 alle ore 19 e giovedì 6 dicembre dalle ore 16 alle ore 17,30.

Per partecipare, prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di lunedì 3 dicembre, compilando l’apposita scheda, scaricabile dal sito del teatro, e inviandola all’email meucci@teatrodipisa.pi.it.