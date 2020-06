Due piazze a confronto: Miracoli e Cavalieri

Visita guidata Tutti i giovedì di luglio Ore 21.00 Appuntamento alla Fontana dei Putti in Piazza dei Miracoli.

Visita di Piazza del Duomo, conosciuta come piazza dei Miracoli, per scoprire i monumenti costruiti all'epoca della Repubblica Marinara, tra XI e XIII secolo (solo esterni). La passeggiata prosegue poi fino alla piazza dei Cavalieri, simbolo del potere mediceo a Pisa, sede un tempo dell'ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, oggi della Scuola Normale Superiore.

Costo: € 10,00. Gratuito per i ragazzi sotto i 16 anni se accompagnati.

Durata della visita guidata: 2 ore

PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendoci a citygrandtour@gmail.com

**ATTENZIONE** In ottemperanza dell'ordinanza del Presidente n.59 del 22/5/2020 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sarà necessario rispettare le seguenti linee guida:

Mantenere la distanza interpersonale minima di almeno un metro, raccomandando tuttavia per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

Utilizzo obbligatorio della mascherina in spazi aperti nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale (non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina nonché i soggetti che se ne prendono cura.)