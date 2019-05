Duo pianistico schiavo Marchegiani al Museo di storia naturale

Per il Festival Internazionale MusikArte organizzato dall’ associazione Fanny Mendelssohn, venerdi 23 maggio al Museo di Storia Naturale di Pisa a Calci arriva il duo composto da Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, in cartellone il capolavoro di Schubert Fantasia in Fa minore e le celebri Danze Ungheresi di Brahms.

I due artisti italiani, parallelamente all’intensa attività solistica, dal 2006 formano un duo pianistico tra i più attivi e dinamici sulla scena italiana e internazionale.

Hanno tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo, suonando nelle sale più prestigiose: Sala Grande della Carnegie Hall a New York, Sala Grande della Philharmonie e del Konzerthaus di Berlino, Sala d’Oro del Musikverein e Sala Grande del Konzerthaus a Vienna, Mozerteum di Salisburgo, Laeiszhalle di Amburgo, Beethoven-Haus a Bonn, Rudolfinum e Smetana Hall a Praga, San Pietroburgo, Suntory Hall a Tokyo, Teatro Solis a Montevideo, Teatro Petruzzelli di Bari e inoltre a Parigi, Zurigo, Sofia, Istanbul, Helsinki, Mosca, Montreal, Washington, San Paolo del Brasile, Hong Kong, Bangkok, Singapore.

Si sono esibiti con importanti orchestre come i Berliner Symphoniker, la Budapest Symphony Orchestra, la Prague Radio Symphony Orchestra, la New York Symphonic Orchestra, l’Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico, l’Orchestra Sinfonica di Istanbul, le Orchestre da Camera di Città del Messico e Madrid, l’Orchestra Filarmonica di Stato dell’Azerbaijan e la Thailand Philharmonic Orchestra.

Nel 2013 hanno debuttato al Ravello Festival eseguendo il Concerto per due pianoforti e orchestra K. 365 di Mozart e nel 2017 hanno suonato nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano nella Stagione della Società dei Concerti. Nell’autunno 2018 hanno tenuto una tournée nei Paesi dell’Europa dell’Est che ha toccato, tra l’altro, Praga (Palazzo del Senato), Cracovia (Museo Nazionale) e San Pietroburgo (Teatro dell’Hermitage).

Hanno registrato per emittenti radio-televisive nazionali in Italia (“Il concerto del mattino” su RAI Radio3), Repubblica Ceca (in diretta nazionale dalla Dvořák Hall sul terzo canale radio), Germania, Bulgaria, Russia, Kazakhstan, Messico e Hong Kong.

Il duo debutta sul mercato discografico nel 2014 con un CD Decca interamente dedicato alla musica di Franz Schubert che ha ottenuto ottime recensioni dalla critica specializzata e 5 stelle sulla rivista Amadeus. Nel 2018 la Decca pubblica il loro secondo CD dedicato alle musiche di Johannes Brahms.

Dopo il concerto degustazione vini offerta dalla Fattoria Uccelliera.

Biglietto intero 18 Euro, Ridotto (soci Unicoop) 15 Euro. (Si consiglia di prenotare visto il numero limitato dei posti). Per informazioni e prenotazioni contattare l’Associazione Fanny Mendelssohn. Cell. 347 6371189 - 347 8509620 e-mail: associazionefanny@gmail.com



