Il duo Vulcana a 'VibrAzioni Positive'

Nuovo appuntamento di 'VibrAzioni Positive', la rassegna di spettacoli di arti varie che si tiene in piazza della Stazione. Martedì 1 ottobre (ore 21.00) si esibirà il duo Vulcana, composto da Maria Piscopo e Francesco Salvadore, nello spettacolo “Canti e cunti tra Etna e Vesuvio”. L’ingresso è gratuito.

“Canti e cunti tra Etna e Vesuvio” è un’idea originale che racconta attraverso il repertorio musicale, coreutico e cuntistico della tradizione popolare siciliana e campana, il rapporto speculare, le affinità e le apparenti differenze dei topos di queste due meravigliose terre benedette dai vulcani. I due interpreti, in una vertigine di canti e recitativi che si susseguono e si rincorrono nelle due lingue, tracciano l’intreccio coloristico di due identità personali che si incontrano e di altrettante identità culturali distinte ma unite sul piano storico e antropologico e che da sempre rappresentano i due poli attrattivi di tutto il Sud Italia.

Lo spettacolo comprende un recital e un atto unico, un concerto e un reading, in una serata godibile in cui i due esponenti di rilievo della musica popolare siciliana e campana giocano con abilità e convinzione a rincorrersi l’uno nel territorio dell’altra e il cui esito è di sicuro e ampio interesse per un pubblico che travalica quello di nicchia della musica tradizionale.

La rassegna "VibrAzioni positive" in piazza della Stazione prosegue per tutto il mese di ottobre. Prossimo appuntamento giovedì 3 ottobre con "Acoustic Dream" di Valentina Bagni e Massimo Pancrazi.