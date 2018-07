Dal 6 al 15 luglio, in via Italo Bargana, Torna l''EcoSagra dei Sapori Pisani', la festa del volontariato della Pubblica Assistenza S.R: Pisa.

Una, appunto, 'Ecosagra', non una sagra qualunque, perché l’attenzione alla produzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e al riuso è fondamentale. Le isole ecologiche, con le indicazioni per un corretto smaltimento dei rifiuti, saranno con dei pallet usati e i tavoli del bar sono rotoli 'porta tubo' recuperati da un cantiere.

I piatti che verranno serviti saranno quelli della tradizione pisana e non solo. Si potranno gustare le penne al pomodoro, la zuppa pisana, prosciutto e popone frittata con zucchine e tanto altro.

Nel programma di quest'anno tanti appuntamenti da non perdere come 'Pompieropoli', Ballo con Dilva, esibizione della scuola di ballo Dancing Team, torneo di burraco e tante altre attività.

Il 15 luglio dalle ore 22.30, per chiudere l'evento in bellezza, l'attesa estrazione dei numeri della lotteria con in palio tanti bei premi: 1° premio, bicicletta con pedalata assistita; 2° premio, buono spesa Coop da 150 euro; 3° premio, buono spesa Coop da 100 eruo; dal 4° al 8° premio: buono spesa Coop da 50 euro.