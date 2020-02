Educare con gli scacchi a Filettole

Appuntamneto io 29 febbraio dalle ore 15.30 alle ore 19.30 con 'Educare agli scacchi' a Filettole.

I temi che verranno affrontati sono:

- Educare se stessi e gli altri alla vita

- Le basi della Comunicazione Relazione

- Comprendere il proprio Ruolo

- Il significato psicologico dei pezzi

- Un metodo innovativo per traslare le partite di scacchi nella vita

- L'inversione del paradigma: il mio avversario è il mio Maestro

I partecipanti scopriranno gli antichi significati ed usi pedagogici del gioco degli scacchi e come è possibile oggi, nel terzo millennio, usare questo magnifico strumento per educare se stessi e gli altri (i propri studenti, alunni o figli) a tirare fuori il meglio di sé nella vita. Per info: 345 2127375.