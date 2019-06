Eliopoli, torna lo spettacolo a Calambrone: musica e divertimento sul litorale

Si accendono i riflettori sulla quarta edizione della rassegna estiva Eliopoli Summer 2019 che prende il via sabato 15 giugno in piazza Antonio Madonna a Calambrone per concludersi il 15 settembre.

Tre mesi di eventi rivolti al grande pubblico che affolla il litorale pisano dove, grazie alle collaborazioni importanti ricevute e al sostegno significativo di tante realtà, da quelle istituzionali come la Regione Toscana, il Comune di Pisa e la Fondazione Pisa e i numerosi sponsor privati, sarà possibile avere 57 serate di appuntamenti con le numerose forme del divertimento e non solo.

“La rassegna di Eliopoli Summer costituisce, insieme a tutto il cartellone Marenia Nonsolomare, uno scrigno di eventi ed iniziative di tutti i generi, per tutte le età e tutti i gusti - dichiara l’assessore al Turismo e al litorale Paolo Pesciatini - ringrazio Eliopoli, la città del sole, per la rassegna presentata oggi, che rappresenta un grande contributo all’offerta turistica e culturale del litorale pisano. Ricordiamo inoltre che tutti gli spettacoli sono completamente gratuiti. Ritengo che non si possa dare miglior messaggio di accoglienza ai turisti, ai cittadini e alle famiglie che scelgono il nostro litorale per trascorrere l’estate".

“Il progetto di Eliopoli Summer - ha spiegato Marco Bonciolini - è partito nel 2016 come parte integrante del progetto di valorizzazione della Piazza centrale di Calambrone che, dopo l'opera di ristrutturazione e riqualificazione urbana messa in atto da imprenditori privati, aveva bisogno di essere vissuta, di rigenerarsi e di avere una sua identità. In questi anni gli spazi commerciali e di servizio sulla Piazza sono nati e si sono consolidati e adesso, chi verrà a Eliopoli, troverà un complesso che offre negozi, ristoranti e bar di qualità e una piazza ben curata e fulcro di quella parte del litorale pisano. Ci fa piacere, quindi, ringraziare prima di tutto l'assessore Pesciatini e l'amministrazione comunale di Pisa per il sostegno e il contributo che ha voluto confermare al nostro progetto di rigenerazione urbana, salutiamo come un fatto positivo che anche la Regione Toscana abbia voluto sostenere il nostro progetto di riuso delle ex colonie come valore aggiunto a tutto il territorio concedendo il suo patrocinio e il suo contributo, come del resto ha fatto la Fondazione Pisa. Ringraziamo tutti gli sponsor e i sostenitori di Eliopoli Summer 2019 che sono davvero numerosi”.

Il programma

La musica vedrà salire sul palco Ivana Spagna il 21 luglio e Buena Vista Social Club il 30 luglio. E poi numerosi altri concerti con tribute band a partire dal 15 giugno con Lucio Battisti, e poi Abba (29 giugno), Bon Jovi (19 luglio), Queen (10 agosto), Vasco Rossi il 31 agosto e Acustic Tribute il 7 settembre. E ancora appuntamenti con l'attualità, lo spettacolo e la musica con tanti ospiti che saliranno sul palco di Eliopoli, da Marisa Laurito a Pupi Avati, passando per Red Ronnie e Manuela Arcuri, fino a Paolo Rossi e Alessandra Celentano.

Tante le serate dedicate ai bambini, ben 19, con tutti i giovedì la baby dance in piazza e le domeniche spettacoli di magia, illusionismo, comicità.

Ecco gli sponsor e i sostenitori di Eliopoli Summer 2019: Conad, Renato Lupetti, Farmacie Comunali, Fondazione Pisa, Gruppo Bulgarella, Toni Luigi, Orsafoam, Navicelli, Toscana Energia, Intergomma service, Publidea, Hunday, Banca di Pisa e Fornacette, CTT Nord, Pisamo, CNA Pisa, New Times srl, Soc recapiti Ferrari, Magazzini Mangini, Cemes e i negozi di Eliopoli shop center. Media partner: La Nazione, Il Tirreno, Punto Radio e Granducato Tv.