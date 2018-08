Spettacoli di arte di strada a Eliopoli

Domenica 5 agosto per la rassegna Eliopoli Kids ad Eliopoli Shop Center, organizzata da Confesercenti Toscana Nord, gli spettatori saranno calati in un'atmosfera magica con le esibizioni che caratterizzano la particolare arte di strada. Si inizia alle 21:30 sul palco con il Mago Chico in "Cabriolet - quando la magia esce dagli schemi": spettacolo di giochi di prestigio e arte varia, gag magiche e molte sorprese vi aspetteranno in uno spettacolo adatto a tutte le età.



Alle 22 sul prato Federica Pennetta in "Loto", spettacolo di arti circensi elegante e d'atmosfera in cui la giocoleria, la danza e l'acrobatica aerea si mixano in un risultato unico e originale. Alle 22.30 ancora sul palco con Federico Pieri in "Ombre nel deserto', spettacolo di ombre cinesi e disegni con la sabbia. Infine alle 23 sul prato ancora Federica Pennetta in "Flames in the dark", spettacolo di manipolazione degli oggetti e abilità di movimento che si uniscono alla danza con fiammelle, bastoni, dragon staff, ventagli e hula hoop, ombrellini, torce con punte infuocate e qualche effetto speciale. Il tutto impreziosito dalla danza, dall'acrobatica e dal cerchio aereo.