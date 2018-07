Eliopoli Shopping sotto le stelle e Pink Floyd tribute band

Sabato 14 luglio sulla piazza Antonio Madonna di Calambrone Eliopoli ci saranno vari appuntamenti per una giornata di divertimento e relax. Tutti ad ingresso libero.

Dalle ore 17 fino a mezzanotte si replica 'Eliopoli Shopping sotto le stelle', il mercato sulla piazza organizzato da Confesercenti Toscana nord, che con circa 20/25 banchi ravviverà gli spazi. Insieme al mercato di strada diversi negozi aderiscono allo Sbaracco sotto le Stelle.

Tutto fuori e a prezzi scontatissimi nei seguenti negozi :

- Mappamondo beach

- Punto bio toscana Erboristeria

- Autres choses

- Bulli e pupe

- Libreria blu book

- Parafarmacia comunale

- Pub piccolo birrificio clandestino

Bambini, ragazzi (e non solo)

Oltre alla Giostra che sta funzionando sulla Piazza da diverse settimane, è stato aperto lo spazio ludico e gioco di COLLEGO dove i ragazzi piccoli ma anche grandi possono giocare con i mattoncini LEGO e possono anche comprare le ultime novità della LEGO stessa e anche alcune particolarità interessanti per i collezionisti come La Torre di Pisa in mattoncini Lego realizzata in edizione limitata.

Live Music

Alle 22 sul palco centrale avremo il concerto di musica dal vivo Pink Flyd tribute band 'The Machine'. Per celebrare lo storico concerto di Roger Waters sotto le mura storiche di Lucca ripercorriamo la carriera dei Pink Floyd con una delle migliori tribute band d’ Italia. Il progetto “The Machine” nasce nel 2001. Nel corso degli anni, grazie a spettacoli come “Welcome to the machine”, “The Wall live orchestra” e “Pink Floyd History” la band prende parte a importanti Tour in Italia e in Europa. In questa serata la band proporrà la scaletta che attraversa tutte le ere dei Pink Floyd dal primo disco “The Piper at the gates of down” del 1967 fino a “A momentary lapse of reason” del 1987 passando per “Dark side of the moon”, “Wish you were here”, “Animals” e naturalmente “The Wall”.

Mostra fotografica

La mostra fotografica "Nel Giardino dei Fiori Danzanti", di Paola Iacopetti, si trova presso lo

Spazio Borderline Cocktail, Eliopoli Center, Calambrone (PI). La mostra sarà visitabile tutte le sere dalle 19 alle 23 dall'11 al 20 luglio. Ingresso libero.