Emanuela Aureli in "Ce la farò...anche straVolta!' a Cascina

Emanuela Aureli è una delle più brave imitatrici delle star televisive e dello spettacolo (da Milly Carlucci a Loredana Berté), personaggio molto amato dal grande pubblico negli ultimi anni. La Fondazione Sipario Toscana l’ha scelta per rinfrescare 'E…state a Cascina' con una brillante stand up comedy 'Ce la farò …anche straVolta!', in scena il 28 giugno alle ore 21.30, che lascerà senza fiato dal ridere il pubblico di Piazza Caduti per la Libertà .

La nostra protagonista avrà modo, durante il suo one woman show, di esprimersi in tutta la simpaticissima ironia che la caratterizza, raccontando la storia della sua carriera fin dalle origini, con aneddoti buffi, spesso legati alla sua fisicità. Emanuela si diverte e ci diverte, con molta comicità, intrecciando vita privata e lavoro. Ne scaturiscono esilaranti battute, gag, imitazioni, storielle paradossali, talvolta appoggiate anche dall’eclettico chitarrista Giandomenico Anellino, che la accompagna musicalmente ma è pronto a far anche da spalla alla nostra protagonista. La serata è molto più di uno spettacolo comico perché le doti vocali dell’artista la rendono una cantante perfetta nei ruoli di alcuni dei più grandi idoli musicali italiani. Indimenticabile la sua esibizione nei panni di Loredana Berté. Ma come ha fatto a sviluppare un orecchio così fino senza essere una cantante professionista? Questo, come altri piccoli segreti del palcoscenico, Emanuela Aureli ce lo svelerà durante la serata, in compagnia dei suoi tantissimi personaggi.



Ascoltandola sembra di incontrare sul palco Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Valeria Marini, Fiorella Mannoia , Malika Ayane, Sandra Mondaini, Monica Bellucci, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Al Bano e Romina …. Per citarne solo alcune.

'Ce la farò… anche straVolta!' è un coro di voci, un vero e proprio condominio di gente in una persona sola . E gestire un condominio non è semplice, tra riunioni, lamentele e dissapori talvolta i condomini riescono a stravolgere le giornate, ma vedrete... Emanuela ce la farà anche stRavolta!!!

L’appuntamento è all’ E…state a Cascina in Piazza dei Caduti sabato 28 giugno ore 21.30 con Emanuela Aureli in 'Ce la farò …anche straVolta!' ad ingresso libero per tutti.

Per info sul programma www.lacittadelteatro.it e www.comune.cascina.pi.it Tel. 345.8212494