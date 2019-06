Enoritmo alla Stazione Leopolda

Venerdì 21 e sabato 22 giugno alla Stazione Leopolda di Pisa si svolgerà la seconda edizione di Enoritmo.

Degustazioni e concerti trasformeranno la Leopolda in una stazione di sperimentazione sensoriale. I sommelier serviranno una selezione di vini, liquori e distillati provenienti dall’Italia e dall’estero. Sarà inoltre allestita una postazione di birre artigianali BeeRiver. Vintage food truck e aziende agricole proporranno menù completi, spuntini, proposte vegetariane e vegane.

Le degustazioni avverranno nei calici personalizzati Enoritmo dietro presentazione dei gettoni in vendita all’ingresso della Leopolda. Le armonie musicali, i balli e gli spettacoli di danza orienteranno la percezione del corredo sensoriale offerto dalle degustazioni. I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia senza acquistare i gettoni per le degustazioni possono partecipare liberamente.

Nei pomeriggio del venerdì e del sabato si svolgeranno i laboratori di danza con Manuela Rorro e Giovanni Amati dedicati a coloro che desiderano approfondire la storia e le tecniche di ballo della pizzica salentina.

Venerdì 21 giugno alle h 22.00 si apriranno con le tammurriate vesuviane, le tarantelle irpine e cilentane, pizziche pizziche salentine proposte dal Maria Piscopo e dal Progetto Sanacore. Sabato sera i riflettori si sposteranno sulle pizziche pizziche dei Suonatori di Ostuni in arrivo dalla Puglia.

Enoritmo è un evento organizzato dalla Casa della Città Leopolda in collaborazione con l’Associazione Pisafolk e Tarantarte e la partecipazione di Anag Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappe e Fisar.