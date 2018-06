'Enxemble' in concerto a Pisa

Il 26 giugno un concerto di musiche vocali del periodo medioevale e rinascimentale organizzato dall'Associazione Allievi della Scuola Superiore di Sant'Anna.

Il complesso vocale 'Enxemble' nasce nel 2016 con l’obiettivo di riscoprire e far rivivere la musica vocale del periodo tra Medioevo e Rinascimento, con particolare attenzione al repertorio italiano.

I dieci membri del complesso provengono da diverse esperienze soliste ed in formazioni corali dell’area toscana e condividono la passione per il canto a cappella come forma di libertà.

Nota caratteristica dell’'Enxemble', infatti, è la forte impronta interpretativa data ai brani, tesa a rendere sempre prioritaria l’adesione della musica alla parola, in particolare in pagine, come quelle del madrigale monteverdiano, in cui questa è una evidente urgenza del compositore.