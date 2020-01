Epifania al Teatro di Cascina: circo comico acrobatico e musica dal vivo

Due appuntamenti in chiusura delle festività con il grande teatro per ragazzi al Teatro di Cascina. Domenica 5 gennaio alle ore 17 torna Domenica a Teatro con 'Naso d’argento' della Compagnia Stradevarie, una narrazione scoppiettante e coinvolgente, ispirata alle suggestioni delle Fiabe Italiane raccolte da Italo Calvino. In scena una fisarmonica, un cestino, una piccola sedia e un'attrice che stende calzini spaiati.

Lunedì 6 sarà la vola di Befana a Teatro, un appuntamento immancabile per La Città del Teatro di Cascina. Il 6 gennaio alle ore 17 a teatro saranno Nando e Maila con 'Sconcerto d’amore', i protagonisti della tradizionale festa di gennaio che segna la fine delle vacanze invernali. Compagnia emiliana di Circo teatro contemporaneo e musica, nata nel 1997 dall’incontro di Maila Sparapani e Ferdinando D’Andria, di tradizione artisti che hanno sperimentato fra i primi la contaminazioni dei linguaggi performativi con la musica dal vivo, nella cornice del circo e della comicità.

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo innovativo, che porta in scena una storia d’amore travagliata, nella quale ognuno di noi può riconoscersi, attraverso l’ironia e le 'Acrobazie Musicali' di una coppia in disaccordo. Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore.

Biglietti

In accordo con l’Amministrazione cascinese, per i bambini residenti nel Comune di Cascina è stata attivata una promozione speciale a 3 euro, presentando un documento del genitore o dell’accompagnatore al momento dell’acquisto in biglietteria. Per lo spettacolo valgono tutte le tariffe della domenica a Teatro: intero adulto € 7.50 bambino (fino a 12 anni) € 6; Ridotto adulto € 6.50, bambino (fino a 12 anni) € 5; ridotto soci Unicoop Firenze adulto € 6, bambino (fino a 12 anni) € 4.50

La biglietteria è aperta sabato mattina 4 gennaio ore 10-13 e domenica 5 gennaio dalle ore 16 in occasione dello spettacolo Naso d’argento prossimo spettacolo per la rassegna Domenica a teatro (lo spettacolo è alle ore 17). Telefono e info 345.8212494 biglietteria@lacittadelteatro.it.