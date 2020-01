Epifania in fattoria

Pranzo e visita degli animali della Fattoria. Il menù sarà molto ricco a a base di gnocchetti sardi salsiccia e pecorino, risotto all’arancia, pasta al pomodoro o in bianco per i bimbi (su richiesta), straccetti di pollo con patate per i bimbi, spezzatino di tacchino alle erbette con radicchio per gli adulti, dolce, vino, acqua e caffè.

20 Euro (adulti), 15 euro i bambini (laboratorio incluso). Prenotazioni al numero: 3803289556