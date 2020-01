Volterra: la Befana 'salvata' dai Vigili del fuoco

Una grande festa a Volterra nel giorno dell'Epifania con tanto di salvataggio della Befana, rimasta 'bloccata' (per gioco naturalmente) sulla torre civica di Piazza dei Priori. A 'salvarla' i Vigili del Fuoco di Saline con l'autoscala. La vecchietta con la scopa è stata imbraccata da personale SAF ed è stata poi calata in piazza per essere successivamente accompagnata al teatro per la consegna delle calze ai bambini.