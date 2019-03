Eraldo Affinati a Pisa: anteprima nazionale del nuovo libro 'Via dalla pazza classe'

Via dalla pazza classe: educare per vivere (Mondadori, 2019). Dall'esperienza delle scuole Penny Wirton, presenti in tutta Italia per ridare speranza e futuro ai giovani stranieri presenti in Italia, un forte invito a ripensare i nostri sistemi educativi. Dentro e fuori la scuola.

Cosa significa educare? Il difficile momento di trasformazione sociale e culturale che stiamo attraversando sembra impedire a genitori e insegnanti di rispondere a questa domanda.

Si tratta tuttavia di una questione decisiva per provare a comprendere i tanti cambiamenti in corso. Silvia Pagnin, insegnante presso l'IPSAR Matteotti di Pisa, e Giorgio Valentini, docente all'Università di Pisa, ne discuteranno con l'Autore Eraldo Affinati.



Appuntamento alle Officine Garibaledi sabato 30 marzo alle ore 16.30.