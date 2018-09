Esame gratuito del riflesso rosso

L'esame del riflesso rosso è un semplice e non invasivo esame da compiersi alla nascita e da ripetersi nell'arco dei successivi mesi per verificare il fondo oculare degli occhi dei bambini e scongiurare l'insorgere di eventuali patologie tra le quali la cataratta congenita.

L'esame, tranne che in Toscana, viene eseguito 'a macchia di leopardo', per questo l'ideazione di una app per smartphone e tablet che consenta di eseguire l'esame autonomamente e di salvare i risultati sul proprio apparecchio per poi farli analizzare dagli specialisti accorcerebbe i tempi di esecuzione e renderebbe l'esame fattibile in tutto il paese.

L'8 e 9 settembre sarà possibile fare l'esame gratuitamente attraverso sia l'app che con l'oftalmoscopio. Verranno date informazioni sull'esame, l'app e la patologia denominata cataratta congenita e ai bimbi che si sottoporranno all'esame sarà consegnato un gadget dell'Associazione.

Gli orari del presidio sono i seguenti: il sabato all'incirca dalle 11 alle 18 con possibile pausa pranzo, intervallo di un'ora ipotizzata fra le 13 e le 14. Domenica dalle 10 alle 17, sempre con pausa pranzo.