Serata di presentazione Volkswagen T-Cross da Eschini Auto

La concessionaria Eschini Auto ha organizzato per venerdì 22 marzo dalle ore 19.30 un evento per presentare, in particolare, il city suv T-Cross. Parteciperà all'iniziativa il cantante, imitatore e comico livornese Leonardo Fiaschi.

Per partecipare è opportuno scrivere alla mail eschiniauto@eschiniauto.it, indicando nome, cognome e numero di persone.