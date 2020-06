Eschini Club: quattro chiacchiere sul mondo dei motori

Cos’è che può tenerci intorno a un tavolo una volta alla settimana a chiacchierare di auto, tecnologia e servizi? La risposta ce la dà Giovanni Eschini. "Ritrovarsi di nuovo insieme per scambiarsi opinioni e informazioni, offrendo al pubblico un modo diverso di fare intrattenimento". Questo è Eschini Club, il format di infotainment lanciato dalla concessionaria VW di Pisa per rispondere all’esigenza di riattivare il contatto conl’ampio bacino di riferimento di Eschini Auto, che include tutta la provincia di Pisa e, data la natura digitale del progetto, si estende a tutti gli appassionati del mondo dei motori e di Volkswagen in particolare

Eschini Club è un mix di informazione e intrattenimento che andrà on-stream dal 18 giugno sulle piattaforme social Eschini, ogni giovedì alle 21.15 e sarà comunque accessibile in differita anche su eschiniclub.it.

Qui sarà possibile accedere inoltre ai contenuti trattati nella serie, con tutti gli approfondimenti utili a una migliore comprensione dei temi più articolati – come le soluzioni di finanziamento e di noleggio o i dettagli dei sistemi di alta tecnologia adottati oggi da VW.

Eschini Club è in effetti un “circolo virtuoso”, una tavola rotonda intorno agli argomenti più attuali e interessanti del mondo Volkswagen. In studio Eva Marcello con gli esperti del team Eschini che verranno coinvolti ad ogni episodio per trattare i diversi temi con tutta la loro expertise. (Oltre ai temi principali di ogni episodio, Eschini Club presenta anche contenuti extra del mondo VW – interviste allo staff Eschini e spot vintage.)

Il palinsesto di Eschini Club prevede una serie di 12 episodi di circa 10 minuti ciascuno. I temi trattati vanno dalla presentazione della nuova Golf 8 all’esplorazione del mondo elettrico firmato VW, dalla rassegna dei veicoli appartenenti alla T-Family alle soluzioni di noleggio per i privati e per le aziende, dalle sofisticate tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida alla scoperta del Progetto Valore, la formula di acquisto preferita dai clienti VW.

Dietro l’operazione Eschini Club c’è la volontà di ripartire insieme con un progetto innovativo di informazione e intrattenimento, accessibile a tutti sui canali social Eschini, andando verso questa fase di ritorno nel mondo con nuove energie e nuove modalità di fruizione, per offrire al pubblico la visione innovativa che caratterizza da sempre il mondo Eschini e l’universo VW.

Eschini Club

dal 18 giugno 2020

ogni giovedì alle 21.15

on-stream sui canali Facebook e YouTube di Eschini Auto