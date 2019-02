Escursione alla Rocca della Verruca da Vicopisano

Piedi in cammino propone un escursione per raggiungere la Rocca della Verruca. Sulla sommità del Monte della Verruca (537 metri s.l.m.), grazie alla sua posizione strategica, è infatti situata l’omonima Rocca utilizzata dai pisani per la difesa dei propri confini.

Nel 1406, dopo la conquista di Pisa da parte dei fiorentini, la rocca fu distrutta per evitare che tornasse ad essere una minaccia e successivamente riedificata in stile cinquecentesco.

Ancora oggi è possibile percepire quanto fosse importante questo luogo per il controllo della zona date le ampie vedute che abbracciano il territorio del litorale pisano fino alle colline fiorentine.

Un cammino affascinante alla scoperta della Natura e della storia del Monte Pisano. La partenza di questa escursione avverrà dalla splendida cittadina di Vicopisano.

