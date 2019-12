Escursione alla Rocca della Verruca da Vicopisano

Piedi in Cammino APS propone un itinerario escursionistico per andare a visitare la celebre Rocca della Verruca. Sulla sommità del Monte della Verruca (537 metri s.l.m.), grazie alla sua posizione strategica, è situata infatti l’omonima Rocca utilizzata dai pisani per la difesa dei propri confini.



Un cammino affascinante alla scoperta della natura e della storia del Monte Pisano. La partenza di questa escursione avverrà dalla splendida cittadina di Vicopisano.



Durata: intera giornata con pranzo al sacco- Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile). Ritrovo: Ore 10:00 a Vicopisano (PI) davanti alla Pieve di Santa Maria. Il rientro è previsto indicativamente entro le ore 16:30.



Info e iscrizioni: www.piediincammino.it