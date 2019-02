Escursione alla Torre dell'Aquila di Filettole

Torna per il secondo anno consecutivo il ciclo di escursioni primaverili dedicato alle fortificazioni del confine tra Pisa e Lucca, organizzato dall'associazione Salviamo La Rocca di Ripafratta.

E la prima tappa non poteva che essere la "Torre dell'Aquila" o altrimenti detta "Torre segata" situata sul lato opposto del Serchio rispetto alla Rocca di Ripafratta, nella frazione vecchianese di Filettole, e con una storia "leggendaria" tutta da scoprire.

L'escursione è in programma il giorno 10 febbraio 2019 con ritrovo alle ore 9.00 presso la piazza Salvador Allende a Filettole. Ad attendervi e accogliervi ci saranno i volontari dell'associazione Salviamo la Rocca insieme a una guida ambientale esperta, che ci porterà fino alla Torre.

Il sentiero è di facile percorrenza ma sono richieste scarpe da trekking e abbigliamento idoneo. Il rientro è previsto per le ore 12.

Per motivi organizzativi e per godersi la visita al meglio, i posti sono limitati. Per prenotarvi scrivete a visite@salviamolarocca.it o chiamate il 339.1014615.