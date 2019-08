Escursione di luna piena in Valle Buia

Grazie alla preziosa luce della luna percorreremo questo insolito itinerario alla scoperta della Valgraziosa meno conosciuta!



Da Castelmaggiore per antiche mulattiere ci spingeremo fino a Tre Colli tra i profumi del bosco e della macchia mediterranea fino a raggiungere la chiesa di San Bartolomeo, oggi santuario, per poi raggiungere la Valle Buia immersi negli oliveti del Monte Pisano. Alcuni edifici storici ci ricordano il passato di questa vallata ricca di acqua con i suoi mulini ormai scomparsi. Questa escursione ci porterà a stretto contatto con la natura nel “silenzio” della notte alla riscoperta di perdute sensazioni.



LA LUNA

sorge 20:06

tramonta 06:52

fase lunare 100%



Categoria: Escursioni

Durata totale: 3 ore

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico (medio-facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Ascesa totale: 166 m.

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti (di cammino escluse le soste)

Partecipanti: min 6 max 25



Quota: 15,00 € adulti – 6,00 € bambini e ragazzi fino a 16 anni (comprendente accompagnamento con Guida GAE)



Occorrente: consigliamo di indossare scarpe da trekking o da trail running e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto portare uno snack, acqua, torcia meglio se frontale. Utili i bastoncini da trekking.



Ritrovo alle ore 21:00 a Calci (PI) al parcheggio in Via Oberdan Brogiotti nei pressi del Campo Sportivo (Fermata autobus Calci Campo Sportivo). Successivamente ci sposteremo con auto proprie al Parcheggio di Castelmaggiore, punto di partenza dell’escursione. Il rientro alle auto è previsto indicativamente entro le ore 00:00.