In cammino da Marina alle Tre Buche

All'interno del progetto 'Marina Cammina', l'Associazione Piedi in Cammino propone una passeggiata immersi nella natura incontaminata, territori plasmati dall’uomo e antichi monumenti che vi faranno riscoprire la bellezza e la ricchezza del nostro litorale.

Partendo dal Parco di Tombolo, nella porzione che si estende alle spalle del paese di Marina, i partecipanti usciranno in breve tempo dalla zona boscosa per continuare in ampi spazi pianeggianti fino a raggiungere le Tre Buche, di nuovo visibile grazie all’intervento di pulizia 'Scopriamo le Tre Buche'. Il monumento fu realizzato dal cardinale Cosimo Corsi in ricordo dell’opera idraulica seicentesca con cui il Granduca di Toscana Ferdinando de’ Medici fece deviare la foce del fiume Arno.



Da qui rientro sulle strade bianche che attraversano i campi di San Piero, fino ad inoltrarsi nel Parco di Tombolo.



Durata: mezza giornata

Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (facile)

Ritrovo: Ore 9:30 in Piazza Sardegna (Marina di Pisa). Il rientro è previsto indicativamente entro le ore 13:00.

Info e iscrizioni sul sito www.piediincammino.it