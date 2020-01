Escursione Montemagno, la Verruca e Nicosia

Montemagno, i boschi bruciati, la rocca della Verruca e Nicosia. A più di un anno dall'incendio torneremo è finalmente tempo di tornare a solcare i sentieri del nostro amato Monte Pisano e lo faremo passando da una delle aree più colpite: Montemagno e la Verruca.

L'escursione partirà dalla Certosa monumentale di Calci per proseguire verso Montemagno, dove prenderemo la via della Verruca fino al prato sottostante alla rocca. Saliremo alla Rocca per il pranzo, in quella che a tutti gli effetti è ora un'oasi verde in un mare nero.

Scenderemo nuovamente al prato e prenderemo una pista forestale che ci porterà fino a Nicosia e nuovamente alla Certosa da dove eravamo partiti. Prenotazione obbligatoria.

Info

Ritrovo ore 10:30

Fine 16:30/17

Km: 12

Dislvello: 450m

Difficoltà tecniche: sentiero di accesso alla verruca ha brevi tratti ripidi

Per info e prenotazioni: info@azimut-treks.com - 339 5675637.