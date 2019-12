Escursione nella Valle delle fonti

Piedi in Cammino APS propone un' escursione nell’area naturale della Valle delle Fonti di Asciano (PI) per arrivare a piedi all'antico borgo monastico di Mirteto.



Partendo dalla Chiesa di San Giovanni Battista, ci ricongiungeremo con il sentiero che ci porterà alla vecchia condotta e al rinascimentale Cisternone dell’Acquedotto Mediceo. Da lì cominceremo a salire attraversando la vallata bagnata da molte sorgenti, per raggiungere l’insediamento di Mirteto.



Mirteto è un antico borgo monastico cistercense le cui origini risalgono al XII secolo, collocato a mezza costa in posizione intermedia tra la Valle delle Fonti e il passo della Conserva.



Di questo complesso fa parte la chiesa romanica di Santa Maria a Mirteto (XI sec.), all’epoca dipendente dalla Badia di San Michele alla Verruca. L’edificio rimase attivo fino al XVIII secolo, diventando nel 1712 un oratorio privato. L’insediamento mantiene ancora il suo assetto medievale e oltre alla chiesa, rimangono i ruderi di altre strutture come abitazioni, granai e frantoi.



Un sito di grande interesse e fascino che versa in stato di abbandono ed è stato purtroppo protagonista di alcuni atti vandalici. Nonostante questo merita una visita per apprezzare sia il contesto naturalistico entro cui è inserito, sia le caratteristiche architettoniche con cui è stato realizzato.



Un tesoro nascosto, che ha bisogno di essere valorizzato, visitato e tutelato nella speranza che anche le generazioni future ne possano conoscere la storia.



Per info: www.piediincammino.it - 3396836352