Escursione al Parco Geotermico delle Biancane

Un itinerario escursionistico nella zona delle Biancane, tra Sasso Pisano e Monterotondo Marittimo doveè presente un esteso campo di manifestazioni geotermiche naturali.

La zona è stata classificata Sito di Interesse Regionale denominato 'Campi di alterazione geotermica'. La passeggiata si snoderà in questo paesaggio brullo e selvaggio, paragonato ad un 'luogo infernale' a causa delle diffuse esalazioni di vapore caldo (fumarole) che fuoriescono dalle numerose fessure presenti nel terreno.

A fine escursione è prevista una visita guidata al birrificio 'Vapori di Birra' di Sasso Pisano, il primo birrificio artigianale in Italia che impiega il vapore geotermico come fonte primaria di energia per il processo industriale brassicolo.

Seguirà una interessante e sfiziosa degustazione alle 5 birre prodotte Per info e iscrizioni: guida Gae e geologo Francesca Origlia, guida Gae Michele Colombini: 3475870026.