Escursione alla Rocca della Verruca

Appuntamento per il 25 febbraio. L'escursione avrà inizio dalla Certosa di Calci e proseguirà tra vecchi mulini e uliveti per arrivare al paesino di Montemagno. Da qui la camminata proseguirà in un bosco di agrifogli per poi raggiungere la Rocca.

Costruita su una precedente fortezza dell’VIII secolo, la Rocca della Verruca costituiva il baluardo delle fortificazioni della Repubblica Pisana e in particolare era un 'perno' nella lotta contro Firenze. La Rocca della Verruca fu edificata nel XIII secolo ed è rimasta 'attiva' fino alla caduta di Pisa per mano di Firenze senza mai essere 'conquistata'.

Dopo aver raggiunto la fortezza l’itinerario prevede una discesa fino alla Torre di Caprona, poggiata sul precipizio della cava sottostante, presso la quale è possibile ammirare uno splendido panorama della Piana Pisana fino al mare. Alla fine dell’escursione sarà possibile effettuare una degustazione di olio (10 euro).

Dati tecnici