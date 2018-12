Escursione sui Monti Vecchianesi

L'Associazione Singing Mountains è lieta di presentare l'ultimo evento dell'anno.

Il ritrovo sarà presso le pendici delle colline di Vecchiano. Prima i partecipanti saliranno fino al Monastero di Santa Maria in Castello. La salita ci ripagherà con una vista panoramica su tutta la vallata pisana, livornese e fino al mare.

Scollineranno i monti Vecchianesi, scenderanno fino ad arrivare al tipico paese di Avane e poi chiuderanno il percorso ad Anello tornando nuovamente a Vecchiano.

Evento di Natale gratuito per associati F.I.E (Federazione Italiana Escursionismo), 5 euro per i non associati. Per info: il sito 3489843091; singingmountains2017@gmail.com.