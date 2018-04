Escursione da Vicopisano alla Rocca della Verruca

Piedi in Cammino propone un facile itinerario escursionistico che da Vicopisano conduce alla sommità del Monte della Verruca (537 metri s.l.m.). E' proprio su questa vetta che sorge l'antica Rocca, tetro di numerose battaglie tra pisani e fiorentini per la difesa dei propri confini. Un cammino affascinante alla scoperta della natura e della storia del Monte Pisano. Il ritrovo è a Vicopisano in piazza Cavalca alle ore 10. Il rientro è previsto indicativamente entro le ore 16:30.

Durata: intera giornata con pranzo al sacco

Tempo di percorrenza: 4 ore e 15 minuti (di cammino escluse le soste)



Info e iscrizioni: www.piediincammino.it