'Esercitare la leadership': incontro

Come si esercita la nostra leadership? Allenandosi a tenere discorsi davanti ad un pubblico che non giudica ma arricchisce dei suoi suggerimenti per migliorare e ricoprendo ruoli nel club di complessità sempre maggiore, come in una palestra dove la difficoltà dell’esercizio cresce con il tempo e l’allenamento.

Tutto inizia con un discorso, l’ice breaker, in cui il neo-membro racconta qualcosa di sé agli altri membri del club e da lì si parte per un percorso di crescita che ciascuno determina secondo propri tempi ed interessi, un percorso pieno di storie, di condivisione, di consigli e perché no, di divertimento.

Un percorso che può diventare il naturale complemento agli studi universitari e come questi contribuire alla formazione dell’individuo.

L'incontro sarà ospitato dal Caffè Letterario Volta Pagina il 24 marzo dalle ore 10.30, a seguire aperitivo incluso nel costo dell'evento, ovvero 5 euro. Per registrarsi: http://meetu.ps/e/DSfQq/D9qc1/f