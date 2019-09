Esplosione di dolcezza in tutte le forme con Luca Perego, ambassador per Dissapore

L’appuntamento

Luca Perego arriva nel territorio toscano con tante novità e monoporzioni tutte dolci. L’appuntamento con la pasticceria creativa del giovane maestro è in programma domenica 15 settembre allo Scavolini Store Pisa a partire dalle 18.00. Estro, dolcezza e cromia saranno le protagoniste indiscusse di questo evento. Per l’occasione infatti Luca preparerà un’originale crostata ciambella a base di mandorle abbinata a un cremoso yogurt greco e a una colorata confettura di frutti rossi che andranno a decorare il dessert. Ma non è tutto! Per soddisfare le varie esigenze il foodblogger preparerà anche una versione di dolce al cucchiaio: delle monoporzioni di cheesecake in bicchiere composte da yogurt e mascarpone, biscotti e un topping di fragoline rosse. Un’occasione imperdibile, gratuita e aperta al pubblico, per aiutare un vero professionista nella preparazione dei dessert e imparare piccoli trucchi dell’arte della pasticceria da riproporre anche a casa propria in occasioni speciali.



L’ospite speciale

Luca Perego è un giovane ragazzo di 24 anni che lavora come pasticcere e food blogger, inseguendo la sua passione per la cucina. Attraverso i suoi scatti, nel blog LuCake, condivide con il grande pubblico il suo amore per i dolci, che sono diventati per lui uno stile di vita, tanto che oggi il suo lavoro principale è creare ricette e foto inerenti al food per aziende del settore. Realizzare ricette alla portata di tutti è il suo punto forte. In tutte le ricette delle torte, anche quelle più classiche e comuni, inserisce consigli e trucchetti professionali, necessari per ottenere ottimi risultati e per far diventare tutti dei pasticceri provetti anche a casa propria. Per questa sua ambizione di insegnare i segreti del mestiere ha registrato 50 puntate di un programma di cucina da lui presentato, scrive mensilmente per diverse riviste, viaggia in giro per l’Italia per condurre show-cooking e spesso è ospitato in trasmissioni di cucina.





Il tema e la ricetta

Non solo le ciambelle escono con il buco, ma anche le crostate! Come prima proposta, il pasticcere preparerà una rivisitazione originale della classica crostata di frutta con una pasta frolla alle mandorle rielaborata nelle sembianze di una ciambella. La farcitura è composta da un mix di ingredienti: panna,

mascarpone e yogurt greco. A decorare la spumosa crema bianca, un tocco di colore con confettura e pezzi di frutti rossi, una colata di cioccolato bianco e, a proprio gusto, fresche foglioline di menta. Esiste bontà più grande?

Luca continuerà con un delicato dolce al cucchiaio molto facile da preparare e senza cottura. In questo dessert scenografico in monoporzione, la croccantezza dei biscotti secchi sbriciolati incontra la cremosità e il gusto inconfondibile dello yogurt greco per finire con delle dolcissime fragoline rosse.

Un bis di dolci per un mix di semplicità e piacevolezza.