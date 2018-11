'Estasi Barocca' Chiesa di Sant'Anna

Contrappunto Associazione Musicale e la Associazione Studenti della Scuola Superiore di Sant'Anna presentano 'Estasi Barocca' protagonisti l'ensemble Bassorilievi insieme al violinista Paolo Cantamessa. Il concerto ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa ed il sostegno di Fondazione Pisa. L'ingresso al concerto è libero.

Programma

- C.Ph.E. Bach (1714-1788) Trio per violino e flauto in re minore Wq 145

- G.Ph. Telemann (1681-1767)Trio Sonata per flauto e gamba in la min

- J.K.Kerll (1627-1693) Ciaccona in do maggiore per cembalo solo

-G.B.Fontana (1571-1630) Sonata seconda a Violino e b.c.

. G.Ph. Telemann III Quartetto in Sol maggiore (dai Nouveaux Quatuours)

Bassorilievi è formato da Elisa Cozzini (flauto traversiere), Francesco Tomei (viola da gamba) e Federica Bianchi (clavicembalo). Collaborano con numerosi altri artisti a livello internazionale.

Nel maggio 2015 è uscito il primo lavoro discografico per in cui Bassorilievi ha presentato la registrazione integrale delle sei Sonate per flauto traversiere, viola da gamba e basso continuo, più i due quartetti per flauto, viola da gamba, fagotto e basso continuo di Georg Philipp Telemann.

Paolo Cantamessa è un affermato docente ed esecutore di violino barocco. Collabora stabilmente con i maggiori ensemble di musica antica (Cappella della Pietà dei Turchini di Napoli, Modo Antiquo, Ensemble Aurora, Accademia Bizantina, Les Talens Lyriques, Divino Sospiro...) e direttori ( C.Hogwood, T. Koopman, Dantone, Sardelli..).

Ha inciso per numerose case discografiche (Tactus, Musica e Immagine, Emi Classic, Opus 111, Arcana, Amadeus, Agorà e Stradivarius). Premio Bonporti di Rovereto (TN) 2001 e Finalista del Concorso Violinistico Internazionale Antonio Vivaldi Torino 2001.

Gallery