'E...state a Cascina': oltre 200 eventi gratis animeranno la città

Tra gli appuntamenti di maggior richiamo spicca lo spettacolo del Circo Nero, una meravigliosa corte dei miracoli che affascinerà con la sua allegria grandi e piccini, in programma sabato 4 agosto. Il format vincente del concerto 'Rememories', con l'indimenticabile musica anni '80 e '90 animerà piazza Caduti di Cascina venerdì 20 luglio, mentre un'altra serata dance con il popolarissimo Dj Riccardo Cioni è prevista giovedì 21 giugno. Ancora grande musica con gli 'Homo Sapiens 30 anni in una sera' venerdì 27 luglio, in aggiunta alle cover di Lucio Dalla (lunedì 2 luglio), Vasco Rossi (lunedì 23 luglio), Renato Zero (sabato 25 agosto), l'omaggio a Pino Daniele (mercoledì 27 giugno), il tributo ai Nomadi (16 luglio). In vista un mare di comicità con il cabaret di Graziano Salvadori e compagni il 10 giugno, di Kagliostro il MagiKomico e la Filipponi sabato 30 giugno.



Molta l'animazione dedicata ai bambini: si parte sabato 9 giugno con la Festa degli Aquiloni, giovedì 12 luglio andrà in scena uno spettacolo per bambini a cura della Fondazione Sipario Onlus, e ancora il 12 luglio con Linda e un sacco di cose da fare e Mafalda e il suo cagnolino il 2 agosto. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio una tre giorni interamente dedicata alla rievocazione storica 'Aspettando la battaglia....Cascina Ad. 1364' con il momento più emozionante del Torneo di combattimento medievale, sabato 11 agosto saliranno sul ring di piazza Caduti i Campioni del Wrestling, l'esibizione dei Samurai il 29 luglio.



Il concerto per il 170° della Filarmonica Municipale G. Puccini è in programma martedì 3 luglio, mentre la selezione di Miss Mondo Toscana è in calendario il 28 luglio. Domenica 24 giugno all'insegna della Bud Spencer e Terence Hill live tribute Band con la Dune Buggy Band alla Festa della Pubblica Assistenza.

Sport a valanga con il Torneo Nazionale Tennis da Tavolo (9,10 giugno), Cascina Volley (10 giugno), Saggio di Ginnastica Artistica (18 giugno), Ginnastica Sotto le stelle (20 giugno), il memorial Piero Pardini (24 giugno), il Giro ciclistico delle due Province (14 luglio), la Gara Ciclistica per Giovanissimi (28 luglio), il Memorial Giovanni D'Angelo (7,8,9 settembre). Immancabili i motoraduno: 23, 24, e 25 motoraduno tartarughe veloci, sempre il 23 giugno anche le Harley Davidson.

La chiusura del cartellone sarà affidata al Cascina Cosplay Contest il 16 settembre.