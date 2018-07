Estate sotto le stelle a Vecchiano

Proseguono a pieno ritmo gli eventi dell'Estate Vecchianese 2018, la tradizionale manifestazione estiva il cui sponsor principale è Orsini Franco Srl. Le giornate in cui Vecchiano sarà animata da appuntamenti sotto le stelle saranno tante e finiranno il 14 settembre.

Dal mercatino del 21 luglio 'Artigianato sotto le Stelle' o il 'Rivive Winthrop' a cura della Pro Loco di Vecchiano. Senza dimenticare lo spettacolo del comico Fabio Nocchi. Il 24 luglio sarà la volta dell'esibizione degli allievi della classe di canto dell'accademia Harmonia.

Il 27 luglio tutti pronti a schiarire la voce con 'Canta che ti Passa'; il 4 agosto il 'Carnevale estivo' con apericena a buffet; il 9 agosto relax totale con il suono delle campane tibetane di cristallo.

Il 25 agosto si potrà ammirare la performance pittorica di Giorgia Fornaca e ancora conferenze il primo settembre, spettacolo di chitarra classica il 6 settembre e di danza il 7 settembre.

L'8 settembre grandi e piccini potranno dilettarsi a praticare un po' di 'Karate sotto le stelle' e, per chiudere la rassegna delle calde serate estive il 14 settmbre 'Se una sera unpellegrino, musiche e canti dell'anno mille'.

Per tutti coloro che desiderano trascorrere il Ferragosto in allegria non potranno perderdi l'appuntamento a Marina di Vecchiano'.