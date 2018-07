L'estate vecchianese all'Alba Jam Sun

Tanti appuntamenti, per tutta l'estate all'Alba Jam Sun: laboratori, presentazioni di libri, performance pittoriche e tanto altro per trascorrere in serenità e relax le calde serate estive.

Programma

- 27 luglio, ore 19: Cìcoro de La Carretera del Canto; ore 21: 'Canta che ti passa!': laboratorio di canto con Sandra, Max e Diana

- 7 agosto, ore 19.30: 'A cena con l'autore' - Anna Bertini con 'Fuori il silenzio ad ombra' con la presentazione di Alessandro Scarpellini e intermezzi musicali-danzanti a cura del Maestro Vincenzo Fantacone e Claudia Santilli

- 9 agosto, ore 21.30: 'Il Canto di Orfeo', Campane tibetane di cristallo e musica elettronica con Mario Marino, Diana Gallo e Eva Campioni (voci)

- 15 agosto, 21.30: Massimo Signorini fisarmonica 'Musiche dal Mondo'

- 25 agosto, ore 19: performance pittorica di Giorgio Fornaca

- 31 agosto, ore 21: 'Canta che ti passa!' Laboratorio di canto Sandra, Max e Diana

- 1 settembre, ore 18: Cristiana Vettori con 'Pisa d'autore', presenta Giovanna Baldini. Introduzione della manifestazione 'Camminamenti', a cura di InPerformat e Performat Salute Pisa