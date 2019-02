Esterina dal vivo a Pisa per Backstage from the Basement

Anno nuovo, nuovi appuntamenti con “Backstage From The Basement”, concerti all’ora dell’aperitivo organizzati dall’Associazione Culturale pisana Backstage Academy.

Protagonista del primo evento del 2019 sarà Esterina. La band indie rock di Massarosa, è attiva dal 2008, ha quattro album al’attivo ed una vittoria del prestigioso Premio Ciampi per la miglior cover.

L’ultimo lavoro, “Canzoni per Esseri Umani”, è stato prodotto registrato e mixato con Marco Lega (CCCP, Marlene Kuntz) ed ha visto la partecipazione di Gareth Jones (Depeche Mode, Interpol, Mogwai) - che ha missato il singolo “Santo Amore degli Abissi” - e del cantautore Edda.

La produzione di Esterina, tra post-rock e canzone italiana, è un emblema di biodiversità musicale e di divergenza parallela con la scena indie contemporanea.

Le canzoni sono interrogative, si vestono di una lingua poco frequentata e cercano di stabilirsi all’interno di uno stile diagonale nel senso geometrico del termine, ovvero di un’estetica in grado di congiungere vertici non consecutivi della stessa figura. In Italia c’è Sanremo, ci sono i cantautori e poi c’è esterina.

Appuntamento alle ore 19:00, nella sede dell’Associazione in viale delle Cascine.