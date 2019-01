'Eusebio e Florestan': i due volti di Robert Schumann

La lezione concerto di Maurizio Baglini è sull'opera pianistica di Robert Schumann, in concomitanza con la registrazione dell'opera integrale per l’etichetta Decca.

Maurizio Baglini esegue estratti ed esecuzioni musicali tratte da:

- Carnaval op. 9

- Pezzi Fantastici op. 12

- Kreisleriana op. 16

L'evento è organizzato da: Contrappunto Associazione Musicale ed Associazione allievi della Scuola Superiore di Sant'Anna. L'evento avviene con il sostegno di: Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa e Fondazione Pisa.

Maurizio Baglini vanta una brillante carriera come solista, camerista, didatta e direttore artistico. Come solista si esibisce in sedi quali l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, la Salle Gaveau di Parigi, il Kennedy Center di Washington ed è ospite di prestigiosi festival, tra cui La Roque d'Anthéron e tanti altri.

Nel 2018 sono usciti per Decca: il terzo cd dell'integrale per pianoforte del compositore con Kreisleriana, Davidsbündlertänze e Kinderszenen e il secondo cd della serie Live at Amiata Piano Festival con i Quintetti op. 163 di Schubert e op. 44 di Schumann con il Quartetto della Scala e la violoncellista Silvia Chiesa.

Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, che lo porta a suonare in tutto il mondo la “Nona Sinfonia” di Beethoven/Liszt, con oltre cinquanta esecuzioni dal vivo, tra cui: Roma, Milano, Cremona, Parigi, Monaco, Tel Aviv, Rio de Janeiro, Beirut.

Suo anche il progetto “Web Piano”, che abbina l'interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistici come il Carnaval di Schumann, i Quadri di un'esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy alle proiezioni dell'artista multimediale Giuseppe Andrea L'Abbate (La Roque d'Anthéron, Lisztomanias 2017, Châteauroux, Emilia Romagna Festival).

Come camerista suona stabilmente con la violoncellista Silvia Chiesa e ha collaborato con colleghi quali Massimo Quarta, Cinzia Forte, Roberto Prosseda e il Quartetto della Scala.