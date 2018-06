Gli eventi del fine settimana a Cascina

Ecco alcuni consigli per gli eventi che si svolgeranno a Cascina nell'ultimo fine settimana di giugno e nei primi di luglio. Si ricorda che sono previste due modifiche temporanee alla viabilità: venerdì 29 giugno, dalle ore 8 alle ore 24, sarà istituito il divieto di sosta in piazza della Chiesa. Sabato 30 giugno, dalle ore 17 alle ore 24, saranno istituiti il divieto di sosta e il divieto di transito in piazza Cacciamano a San Frediano.

Ultimo fine settimana con la Festa del volontariato organizzata dalla Pubblica assistenza di Cascina presso il parcheggio Ex Tettora. Venerdì 29 giugno alle ore 21, esibizione di Samurai con il maestro Delle Monache. Sabato 30 giugno, alle ore 21, cabaret con Kagliostro e la Filippona. Domenica 1 luglio, alle ore 21, Serata di magia con Andrea Mancusi e Dennis Manzi.

Sabato 30 giugno, al circolo Arci di San Sisto, cena e ballo con l'orchestra "Alessandra Blu".

Sabato 30 giugno, in piazza Carlo Cacciamano a San Frediano a Settimo, Cena sotto le stelle organizzata dal Comitato paesano Pro San Frediano. Con esibizioni di ballo e di palestra.

Domenica 1 luglio, dalle ore 18 alle ore 23, in piazza dei Caduti a Cascina, Mostra canina di bellezza organizzata dalla B&M Organization.

Lunedì 2 luglio, alle ore 21, al bar I portici, in corso Matteotti a Cascina, musica con 'Dedicato a Lucio Dalla'.