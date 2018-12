Gli eventi di Natale da non perdere a Pisa e provincia

Chi non ha mai desiderato trascorrere qualche ora con Babbo Natale o ammirare stupende opere d'arte che 'ritraggono' la natività?.

A Pisa e provincia a Natale tanti gli eventi tra doni, arte e buon cibo per adulti e bambini.

Se avete eventi natalizi da segnalarci potete farlo all'indirizzo: pisatoday@citynews.it.

Slitta itinerante '800'

Il 24 dicembre, dalle 17 alle 19, a Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele II, In Corso Italia e in Borgo, 'Slitta itinerante ‘800', Babbo Natale in una slitta trascorrerà un allegro pomeriggio con tutta la famiglia per far vivere emozioni e sognare tutta la famiglia.

Tra negozi aperti in cui comprare doni, luci e leccornie da non perdere l'arrivo di Babbo Natale.