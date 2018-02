A Palazzo dei Congressi si torna indietro agli anni '80

Siete pronti per tornare indietro nel tempo come il film Ritorno al Futuro? A combattere i Fantasmi con i GhostBuster? A vedere Supercar, Herbie il maggiolino, Star Wars oppure ad avere un incontro con l'Uomo Tigre? Allora non potete mancare all'iniziativa che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 febbraio, a Palazzo dei Congressi. Una due giorni per rivivere i fantastici, colorati, glitterati, spassosi e rumorosi anni '80. Saranno presenti numerosi stand e shoppers, film dell'epoca, un'area ring con combattimenti di wrestling, un'area retrogames con consolle e giochi, ma anche street food truck e bar.

Il programma

Sabato 10 febbraio

Ore 10 - Apertura manifestazione

Ore 11 - Apertura Area Kids

Ore 11 - Allenamento wrestling

Ore 12 - Presentazione ai network

Ore 13 - Proiezioni spot pubblicità anni ’80

Ore 14 - Gara video retrogames

Ore 14.30 - Esibizione Fresh Acoustic Duo

Ore 14.30 - Acchiappa il fantasma (Ghostbuster)

Ore 15 - Esibizione Fresh Acoustic Duo

Ore 15.45 - Proiezioni spot pubblicità anni ’80

Ore 16 - Indovina cosa (Ritorno al futuro)

Ore 16.30 - Combattimento su ring (Uomo Tigre)

Ore 17 - Parata (Star Wars)

Ore 17.30 - Scuole padawan (Star Wars)

Ore 17.30 - Esibizione Fresh Acoustic Duo

Ore 18.30 - Coreografia Jedi-Sith (Star Wars)

Ore 19 - Chiusura parte espositiva interna

Ore 20 - Open American Street Food

Ore 20.30 - Sessione musicale anni ’80 Vinile: Dj Massimo, Riccardo e Simone, Garage Radio, Dj Zio Rock, VJ Giordz, New Wave Dj Antani, Rap DJ Dr, Disco Dance Dj Steve Martin, VM18 Penelope

Ore 3 - Chiusura