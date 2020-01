Evento di presentazione dei corsi della ludoteca la Kalimba

Bambini, bambine e famiglie v’invitiamo alla presentazione dei corsi della Ludoteca La Kalimba! Vi aspettiamo numerosi sabato 1 di febbraio dalle 17.00 alle 19.00. Avrete la opportunità di provare e conoscere le attività che si svolgeranno da febbraio a giugno nella ludoteca Kalimba che si trova all'interno Centro Polivalente San Zeno Pisa .

Tutti i nostri corsi sono gratuiti e divisi per classi d'età. Le attività sono coordinate dal Comitato UISP di Pisa e finanziate dalla Società della Salute della Zona Pisana e dal Comune di Pisa. Ogni Lunedì 17-19: Yoga e arte per bambini per crescere in armonia: asana, giochi, storie per crescere, arte e meditazione. In collaborazione con Circolo ZONA D.

Ogni mercoledì 17-19: Per imparare in un modo creativo e divertente diverse tecniche e esperimenti di arte digitale. In collaborazione con Sognare ARTE.

Ogni venerdì 17-19: Laboratorio giocoleria, teatro ed arti circensi. In collaborazione con Chez nous le cirque - Cooperativa ONLUS.

Centro Polivalente San Zeno via San Zeno 17; telefono 0507846982; centrosanzenouisp@gmail.com.