Expo Motori a Pontedera

Torna a Pontedera la 13ma edizione dell'Expo Motori Bikers and Show nei giorni 28-29-30 aprile e 1° maggio 2018, anche quest'anno riconfermata nell'area mercato adiacente il Cineplex.

Expo Motori è una rassegna che anno dopo anno accresce la propria popolarità e si conferma come punto di riferimento in Toscana per gli appassionati di 2 e 4 ruote, oltre ad essere la kermesse motoristica con maggior numero di Stunt Shows in Italia.

Gli shows programmati per Expo Motori 2018, come per le precedenti edizioni sono tutti di altissimo livello, in quanto a Pontedera ogni anno si danno appuntamento i mostri sacri del settore provenienti da tutta Italia ed anche dall'estero.

Tra le novità per quest'anno: Didi Bizzarro con la scuola di drifting, quest'anno oltre all'ampio parco macchine BMW si esibirà anche a bordo di una FERRARI, e ospiterà la Drifter Nives Arvetti, una delle poche donne partecipanti al campionato italiano 'King of Italy' ed europeo 'Queen of Europe'.

Dalla Sardegna oltre al pazzo scatenato Valentino Moi con il Suo Kawasape (vecchio ape elaborato con motore Kawasaky 600) arriverà anche suo cugino, stunt di motard, Salvatore 'Uragano' Vinci ed il nome è già tutto un programma.

Il 'Full Team' guidati dal Dottor Spalanca si esibiranno in sella a quad a marce e moto da strada.

Non mancherà certo Nicola l'Impennatore, nato quasi per scherzo come stunt Vespa ad una delle prime edizioni di Expo Motori ed oggi famoso in tutta Italia per le sue esibizioni in sella appunto alle sue Vespe Piaggio.

Infine per il FreeStyle motocross confermato anche per quest'anno il team Daboot con Vanni Oddera ed i suoi mitici piloti.

Oltre agli spettacoli troverete anche le esposizioni statiche di moto d’epoca, auto americane, stand di merchandising a tema e la presenza delle concessionarie di zona che presentano i nuovi modelli e gestiscono il 'demo Ride'; già confermata la presenza di: Aprilia, BMW, Ducati, Harley-Davidson, Huskvarna, Indian, KTM, Moto Guzzi, Royal Enfield, Yamaha.

In esposizione anche moto d'epoca della collezione personale del Sig. Nedo Macchia e auto d'epoca del club Balestrero di Lucca.

Con le auto americane saranno presenti i 2 club Gotham American Cars e Tuscany Street US.

Inoltre per quanto riguarda le 4 ruote le gare di tuning saranno presenti il 1° maggio.

All'interno della fiera sarà naturalmente possibile mangiare; saranno presenti truck food in grado di cucinare dal semplice hamburger alla grigliata di carne argentina, dalle fritture ai panini con la porchetta, dal gelato artigianale a dolcetti di vario genere e ai drink ci penserà lo staff del Vida Loca, il bus inglese trasformato in Road Bar che ogni anno ravviva l'area food.

In una fiera di Moto che si rispetti non può certo mancare la musica live ed infatti sotto il tendone dell'area food la sera dopo le 21:00 avranno luogo i concerti di varie band.

All'interno della fiera ci sarà anche una zona destinata al Ballo Country in collaborazione con le scuole di ballo '4Jumps.it' e 'Western Soul' e ci saranno momenti della giornata dedicati alla 'Line Dance'.

La giornata di chiusura è caratterizzata come sempre dal 'Memorial Babbo Franceschi': la parata di oltre 200 motociclette che partono da Pontedera, sfilando per le vie del centro arrivando fino alla Torre di Pisa.

L'evento è organizzato da Nuova Kros eventi s.r.l., in collaborazione con Tuscany Sport A. S. Dilettantistica e moto club Speed Up ed è patrocinato dal Comune di Pontedera e Confesercenti Toscana Nord.