Magia e comicità: 'Extreme Variety Show… Mind The Gap!'

Davide Demasi in arte 'Mister David' viene definito dalla stampa 'l’Houdini del Circo'. Da anni lavora al fianco di Arturo Brachetti in 'Arte Brachetti' e fa parte del cast del 'Brachetti and Friends'. Un one man show, crea immediata e forte empatia con il pubblico, un record man, un prestigiatore, un giocoliere, un equilibrista, un escapologo, un comico! Si è formato seguendo stage, corsi di arte circense in scuole europee ma soprattutto esibendosi davanti a persone di ogni razza e su palchi di ogni tipo… piste da circo, cabaret, teatri, strada e televisioni.

Dal cabaret alle arti circensi, dall’illusionismo alla manipolazione di oggetti, dall’escapologia estrema alle performance aeree, Mister David propone un nuovo modo di fare spettacolo, coniugando la multidisciplinarietà che il mondo del circo e del teatro moderno offrono. Dalla strada ha capito come gestire il contatto con il pubblico, ad improvvisare in ogni situazione e dal circo ha appreso la tecnica e il ritmo. Dall’illusionismo ha imparato a stupire il pubblico che rappresenta la sua famiglia come il palco la sua casa. Il 14 aprile del 2013 vince il prestigioso premio 'Masters of Street Magic' a Saint Vincent. 'Campione del mondo di street magic'. Nel 2014 batte il record del mondo di salti con la corda su monociclo, 211 in un minuto, e consegue nel 2015 un 'Guinness world records' in veste di manipolatore di cappelli.

'Extreme Variety Show… Mind The Gap!': nel suo spettacolo propone numeri di cabaret, performance di giocoleria ed equilibrismo, comic magic comedy, close up and street magic, ma anche escapologia estrema in formula assolutamente comica, arrivando a liberazioni da qualsiasi costrizione in equilibrio su instabili attrezzi, monociclo e rullo oscillante. Specialista di equilibrismo su monociclo e prestidigitazione.