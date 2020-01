'Fai dolci scoperte - teatro Verdi'

Sabato 1 febbraio il FAIGiovani - Pisa ha organizzato un pomeriggio tra arte e cioccolato. Alle 15:15 ci troveremo per una visita al Teatro Verdi, dal loggione alle quinte, passando per il palco.

In seguito al Royal Victoria Hotel, "La Via del Cioccolato" ci accompagnerà in una degustazione di varie tipologie di cioccolato, raccontandoci la loro origine e la loro lavorazione. L'evento prevede un contributo volontario a partire da €15; per gli Iscritti FAI da €12.

Per partecipare è obbligatorio prenotare entro venerdì 31 gennaio inviando una mail a: prenotazioni.pisa@delegazionefai.fondoambiente.it. Sarà possibile iscriversi al FAI o rinnovare alla quota di benvenuto FAI Giovani di €15 dai 18 ai 35 anni. L'evento è aperto a tutti.

