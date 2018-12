'Fai un dono a chi ha bisogno': raccolta beni di Aegee-Pisa

Aegee-Pisa raccoglierà beni quali abiti (per neonati, bambini e adulti) scarpe, coperte, pentolame e cibo a lunga conservazione (latte, pasta, riso, biscotti, legumi in scatola, ecc) per creare dei pacchi da consegnare alle famiglie e anziani più poveri, collaborando con la Società di San Vincenzo de Paoli di Pisa.

L'alluntamento è martedì 18 dicembre, dalle 10 alle 18, con la bandiera e i contenitori per la raccolta, davanti la Chiesa di Santa Maria del Carmine in Corso Italia.