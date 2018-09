'La farmacia dei bambini'

Le farmacie comunali di Cascina dedicano 4 pomeriggi ai bambini e alla prevenzione delle malattie da raffreddamento: il 14 settembre a Latignano, il 21 settembre a Cascina, il 27 settembre a Titignano e il 4 ottobre a San Sisto.

I bambini sono invitati a portare il proprio disegno delle vecanze. Alle 17 merenda per tutti e, a seguire, lettura della storia: 'La cicala raffreddata'.

Per le mamme un momento di informazione sui principali rimedi naturali, per la prevenzione e la cura dei più comuni malanni stagionali e per la corretta somministrazione dei farmaci prescritti.

In più, tanti trucchi utili per rendere più allegro il 'momento dello sciroppo'. L'evento è gratuito Tutti i bimbi sono i benvenuti, accompagnati da mamme, papà, nonni.