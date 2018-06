'Fashion & Food Night' a Pisa

Negozi e locali aperti, numerosi eventi, animazione per bambini, Fashion & Food Night, giunta alla quinta edizione, è il fascino di una notte unica all’insegna dello shopping, del gusto e della moda. Pisa si prepara a vivere così una magica serata all’insegna di degustazioni, performance artistiche, sport, musica e animazione per i più piccini. Già dal pomeriggio e fino a tarda notte, in famiglia o con gli amici, Fashion & Food Night è una iniziativa Confcommercio Provincia di Pisa, realizzata con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e il contributo del Comune di Pisa. Patrocinata da Federazione Moda Italia, Regione Toscana, e sponsorizzata da Eschini Auto, Enegan, Devitalia, Dall'Ape alla Zebra, Bertolini Assicurazioni, Arnaldo Sandrelli, Bazeel Pisa.

La Fashion & Food Night Pisa avrà anche un menu dedicato, il MENU FASHION, proposto da: Ristorante Pizzeria La Clessidra, Capodimonte Pisa, Casa Mazzali, La Pergoletta, Pick A Flower Pisa, Ristorante Romeo Pizza e Bistrot, Osteria del violino, Ristorante La Lupa Ghiotta, Chicchessia Pisa, Jhonny Paranza Street Food Restaurant.

Tante le inziative in programma, che coinvolgono l'asse centrale della città e le piazze principali.

Si comincia alle 18,00 in piazza Vittorio Emanuele, con le tante inziative ed esibizioni sportive promosse dalle associazioni del territorio. Il taglio ufficiale del nastro alla presenza delle autorità è in programma alle ore 20,00 in piazza XX settembre e a seguire il brindisi celebrativo dell'edizione 2018 del Gioco del Ponte in piazza Garibaldi.

Il programma

Piazza XX Settembre, ore 20,30

Esibizione della Jazz Road Swing.

Corso Italia Shooting fotografico, ore 18,00

Corso Italia sarà una delle anime della Fashion, set privilegiato per uno spettacolare shooting fotografico. E poi, dal rock’n’roll adrenalinico al boogie woogie, dallo swing al funky, dal jazz ai sensuali ritmi latini: non c'è niente che la Large Street Band non possa suonare e ballare!

Dalle 18,00 Logge di Banchi sarà teatro di 'Imprenditour the Final Show' l'edizione speciale di Imprenditour, il format live dedicato all'impresa del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Pisa. A seguire i tavolti di lavoro con esperti del settore sui temi della #comunicazione innovativa, #crowdfunding, #leadership, #e-commerce.

Piazza Del Carmine ore 19,00

Musica, con l'intrattenimento musicale della cantante Silvia Spagnoli e del chitarrista Meme Lucarelli.

Piazza Chiara Gambacorti ore 21,00

In piazza Chiara Gambacorti, dalle 21, lo spettacolo musicale della vocalist Adriana Hamilton, cantautrice e musicista toscana.

Piazza Garibaldi, ore 21,00

L'Ouverture del centro sportivo Dinamik Club, che si esibirà in uno spettacolo di fitness musicale, teatro danza e percussioni, farà da apripista al sound libero della dance degli anni Novanta di Rememories '90: hit indimenticabili e mix che hanno fatto la storia della musica di quel periodo.

Borgo Stretto, Via Oberdan, Largo Ciro Menotti, ore 18,30

Niente è sinonimo di classe ed eleganza, come la danza, meravigliosamente intepretata dalle allieve e dagli allievi della Scuola di Danza E.Ghezzi Centro internazionale di Danza e Cultura [Largo Ciro Menotti, ore 18,30].

Anche i più piccoli calcheranno la passerella della Fashion & Food Night Pisa, indosseranno gli abiti delle boutique del centro storico: Bulli e Pupe Pisa e Blue Mama [Dalle 18,45 in via Oberdan]. In più tanta animazione per bambini.

Se Corso Italia sarà la passerella, Largo Ciro Menotti sarà la scenografia perfetta per il servizio fotografico delle modelle professioniste con l'Open backstage [ore 19,30].

Il Trio Jazz animerà la serata in Largo Ciro Menotti dalle ore 19,30 e dalle 22,00 accompagnando le modelle che sfileranno sfoggiando quattro cambi d’abito.

Piazza dei Cavalieri, 21,30

Sotto la direzione artistica del cantante lirico pisano Alessandro Carmignani, il coro Pisa Early Music metterà in scena i dilettevoli madrigali, composizioni musicali e liriche composte nel 1605 a Venezia nello spettacolo 'La barca di Venetia per Padova' di Adriano Banchieri.

Patrocini e Sponsor

Federazione Moda Italia, Regione Toscana, Fipe. Eschini Auto, Enegan, Devitalia, Dall'Ape alla Zebra, Bertolini Assicurazioni, Arnaldo Sandrelli, Bazeel Pisa.

In piazza XX settembre, dalle 15, la concessionaria Eschini Auto Volkswagen Pisa, metterà in mostra il meglio della tecnologia e dell'eleganza di casa Volkswagen.