'La Fata Morgana, fantasia su un mito' al Teatro Nuovo di Pisa

Musica e parole per non dimenticare le donne vittime della criminalità organizzata. Venerdì 5 aprile alle 21 e 30 al Teatro Nuovo di Pisa è in scena lo spettacolo della Compagnia Attori&Musici 'La Fata Morgana, fantasia su un mito'.

La Fata Morgana, personaggio mitologico e nome di miraggio tipico dello Stretto di Messina, si fa voce di storie di donne vittime delle mafie raccontando le storie di nove vittime come nove sono le sorelle di Morgana. Il risultato è un monologo forte, coinvolgente, appassionato, potente; cronaca declinata in forma artistica.

Le donne ricordate durante lo spettacolo sono il simbolo di verità e ribellione: da Lea Garofalo (testimone di giustizia e vittima della ‘Ndrangheta) a Palmina Martinelli (la 14enne arsa viva a Fasano nell’81) passando per Tita Buccafusca (moglie di un boss morta per aver ingerito acido muriatico).

E poi ci sono Angela Donato, Rossella Casini, Maria Teresa Gallucci con la mamma Nicolina e la nipote Marilena: “Le loro storie meritano di essere raccontate”. Così la fata-Roberto fa rivivere donne innocenti morte perché hanno provato a dire “no”, a ribellarsi a un sistema. Vittime di delitti d’onore, donne che sono state suicidate o oggetto di vendette. Lo spettacolo è pensato per rendere un tributo a queste donne, perché il loro coraggio 'cammini sulle nostre gambe'.

Il testo è scritto diretto e interpretato da Marica Roberto con l’accompagnamento musicale di Carmelo Cacciola (chitarra, liuto cretese, voce), Pietro Cernuto (zampogna, flauti, marranzano, tamburello, voce) e Francesco Salvadore (tamburi a cornice, voce).

Il repertorio musicale è tratto dalla più autentica tradizione siciliana, priva di folclorismi, ma densa di forza, furore e allegria. Tanti gli strumenti utilizzati: chitarra, liuto cretese, zampogna, friscaletti, marranzano, tamburi a cornice.

Marica Roberto si è diplomata al Piccolo Teatro con Giorgio Strehler con cui ha lavorato in molti allestimenti, tra cui Arlecchino servitore di due padroni e Faust frammentiparte 1 e 2. Il suo percorso di autrice e creatrice di spettacoli inizia invece con la fondazione di Attori&Musici, compagnia che ha la musica come fondamento strutturale dei suoi lavori.

Biglietti 15 euro intero, ridotto 10 euro. Per info e prenotazioni 3923233535; teatronuovopisa@gmail.com.