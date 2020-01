Favole in villa

Un pomeriggio all'insegna della fantasia circondati di amici fatati. L'evento inizierà con una passeggiata che porterà i partecipanti a conoscere da vicino le leggende degli alberi; dopo la merenda si continuerà a parlare e a inventare storie al caldo della Villa.

Il prezzo è di 10 euro a bambino, massimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: 3470626658.

E' facoltà della guida variare il percorso e/o la meta dell’escursione in relazione alle condizioni meteorologiche, alla tipologia del gruppo accompagnato o a qualsiasi altra motivazione che la guida reputi valida a giustificare tali variazioni. E' cura della guida calibrare l’andatura dell’escursione in base al grado di allenamento del gruppo, anche a discapito del raggiungimento della meta prevista;

I minorenni possono partecipare alle escursioni solo se accompagnati da uno o più adulti loro diretti responsabili; i minorenni sono sotto la diretta responsabilità dei genitori.

Programma

- 15,30 inizio laboratorio,(si prega di arrivare 15 minuti prima per potersi organizzare per l'uscita), l'escursione sarà facile, obbligatorie scarpe con suola scolpita, eventuale tuta anti pioggia per i bimbi. Abbigliamento a strati.

- 16,30 alle 17,00 merenda

- 17,00 i partecipanti inventeranno la storia con i personaggi che più piacciono

- 18,00 saluti